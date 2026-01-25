En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este domingo, 25 de enero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.409,05 euros, cifra que refleja una variación del -1,8% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -0.22%, lo que sugiere una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 22.09%, lo que refleja una tendencia positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum sigue siendo una opción viable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 50.59%, es menor que la volatilidad anual del 58.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.409,1 euros.