La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 15 de febrero de 2026 en España es de 2.373,02 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,39%. En los últimos días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -1.3% en la última semana, lo que refleja una ligera caída en su valor a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, con un descenso del -17.06%, lo que indica un desafío en su rentabilidad y una posible volatilidad en el mercado. Estos datos sugieren que, a pesar de su potencial, Ethereum enfrenta obstáculos que podrían afectar la confianza de los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 48.71%, es menor que la volatilidad anual del 62.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.