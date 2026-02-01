En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 1 de febrero de 2026 en España es de 2.725,93 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -15,17%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una rentabilidad variable en el tiempo. En la última semana, su valor ha disminuido un -24.05%, lo que indica una fuerte volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -6.04%, sugiriendo que, a pesar de las caídas recientes, su desempeño anual ha sido relativamente más estable en comparación con la drástica caída reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 97.13%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 60.63%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.725,9 euros.