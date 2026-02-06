La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 6 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 588,78 euros. Esta cifra refleja una variación del 9,85% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro. Este aumento puede reflejar un interés renovado en las criptomonedas, impulsado por factores económicos y de inversión recientes. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -10.92%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 29.65%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el periodo anual. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha mantenido una rentabilidad favorable a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 140.82%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.09%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.