La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 27 de marzo de 2026 en España es de 541,55 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,4%. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en esta criptomoneda. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.22%, lo que sugiere una estabilidad reciente en su valor. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -9.37%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 28.34%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.38%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.