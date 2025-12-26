En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 26 de diciembre de 2025 en España es de 702,68 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,08%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -4.03%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 83.85%, evidenciando una notable rentabilidad y un crecimiento significativo en su valor a largo plazo. Esta dualidad en la evolución de su cotización sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido un desempeño robusto en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 36.04%, es menor que la volatilidad anual del 61.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.