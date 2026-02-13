Este viernes, 13 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 646,82 euros, cifra que refleja una variación del 8,35% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 3.87%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su cotización. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, alcanzando un 42.57%, lo que indica un crecimiento notable en su valor. Esta evolución sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible consolidación en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 62.85%, es mayor que la volatilidad anual del 61.35%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.