Este sábado, 14 de febrero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 671,01 euros. El valor de apertura refleja una variación del -243,7336 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin Cash es positiva, lo que indica un aumento en su valor. Esto sugiere que el interés en Bitcoin Cash está creciendo, mientras que el euro se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 6.49%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 47.9%, indicando una tendencia alcista y una creciente rentabilidad para quienes han mantenido sus inversiones en esta criptomoneda. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 79.15%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.72%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.