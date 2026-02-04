La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 4 de febrero de 2026 en España es de 611,53 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,3%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor de Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -7.47%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 28.58%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el periodo anual. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha mantenido una rentabilidad favorable a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 21.82%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 611,5 euros.