La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 11 de febrero de 2026 en España es de 609,37 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,36%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor de Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.23%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 33.47%, indicando una tendencia general al alza y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido un crecimiento sólido en el contexto del mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 92.70%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.13%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.