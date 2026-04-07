La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 7 de abril de 2026 en España es de 502,07 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,24%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.45%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -23.21%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad persistente y la necesidad de un análisis más profundo sobre los factores que afectan su desempeño. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 27.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.05%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 492,7 euros.