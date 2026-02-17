Este martes, 17 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 670,15 euros, cifra que refleja una variación del -0,7% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por esta criptomoneda. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 12.26%, lo que refleja un aumento en el interés y la demanda por esta moneda digital. A lo largo del último año, su variación en la cotización ha sido del 33.88%, indicando una tendencia de crecimiento sostenido que ha atraído a inversores en busca de rentabilidad. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash se está consolidando como una opción viable en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 76.48%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.38%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.