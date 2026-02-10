Este martes, 10 de febrero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 619,09 euros. El valor de apertura refleja una variación del 93,625784 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están aumentando frente al euro. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un notable aumento del 15.51% en su cotización, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 34.82%, indicando una tendencia positiva en su evolución y rentabilidad. Estos cambios sugieren que Bitcoin Cash sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas, a pesar de la volatilidad inherente a este tipo de activos. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 137.45%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.11%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.