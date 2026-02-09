La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 9 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 629,39 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,07% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin Cash es positiva, lo que indica un aumento en su valor. Esto sugiere que el interés en Bitcoin Cash está creciendo, mientras que el euro se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve cambio del 0.15%, lo que indica una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un crecimiento significativo del 37.25%, lo que refleja un aumento en la rentabilidad y el interés de los inversores en esta criptomoneda. Esta combinación de estabilidad reciente y crecimiento a largo plazo sugiere un potencial atractivo para quienes buscan diversificar su portafolio en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 136.90%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.