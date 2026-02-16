Este lunes, 16 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 661,29 euros, cifra que refleja una variación del -1,25% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por esta criptomoneda. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 8.08%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación en la cotización ha sido del 36.23%, indicando una tendencia alcista y una rentabilidad atractiva para quienes han mantenido su inversión en este activo digital. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash sigue siendo una opción viable en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 80.03%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.57%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.