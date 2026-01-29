En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 29 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 671,36 euros. Esta cifra refleja una variación del -5,38% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -3.99%, lo que refleja una ligera corrección en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un aumento significativo del 33.46%, lo que indica una tendencia positiva y una rentabilidad considerable para los inversores a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido un crecimiento sólido en el contexto del mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 47.08%, es menor que la volatilidad anual del 59.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 666,3 euros.