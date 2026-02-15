La cotización del Bitcoin Cash este domingo, 15 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 662,47 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,07% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están aumentando frente al euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 6.15%, lo que refleja un interés renovado en esta criptomoneda. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 41.36%, lo que indica una tendencia de crecimiento sostenido y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash sigue siendo una opción viable en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 80.58%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.57%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.