En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 1 de febrero de 2026 en España es de 615,89 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -6,22%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en su valor frente al euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en el Bitcoin Cash.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -13.55%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 28.11%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el periodo anual. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha logrado mantener una rentabilidad favorable a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash es del 57.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 59.58%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 615,9 euros.