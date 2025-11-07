En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 7 de noviembre de 2025 en España es de 117.882,38 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,22%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -7.62%, lo que refleja una volatilidad a corto plazo que puede generar incertidumbre entre los inversores. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un aumento del 34.41% en su valor, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y una rentabilidad atractiva para aquellos que han mantenido su inversión durante este período. Esta dualidad en el rendimiento resalta la naturaleza fluctuante del mercado de criptomonedas, donde las caídas temporales pueden ser seguidas por recuperaciones significativas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 42.36%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.63%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.