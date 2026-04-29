Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que depara a tu signo hoy, miércoles 29 de abril? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Si percibes que en tu relación hay un enfriamiento, intenta averiguar la causa. Si no notas un interés claro por parte de la otra persona, deja que prime tu buen juicio y protégete: puede que estés con alguien que no vale la pena. Acuario, hoy en el trabajo, si notas que un colega o jefe se distancia de tus ideas, aclara cuanto antes las expectativas. Una charla breve puede evitar malentendidos y encaminar tus tareas. Si no ves interés decidido en un proyecto o en un compañero, deja que prime tu sentido común y protege tu tiempo. Enfócate en quienes valoran tu aporte y suelta colaboraciones que no valen la pena. Hoy, Acuario, las estrellas sugieren que tu vida amorosa tomará un giro positivo. Es un buen momento para abrirte a nuevas conexiones y dejar atrás viejas inseguridades. La comunicación será clave para fortalecer la relación con esa persona especial. En el amor, Acuario es especialmente compatible con Géminis y Libra. Estos signos comparten tu amor por la libertad y la creatividad, lo que puede llevar a una relación emocionante y equilibrada. Las personas nacidas bajo el signo de Acuario son conocidas por su originalidad y pensamiento independiente. Suelen ser innovadoras y están siempre en busca de nuevas ideas y formas de ver el mundo. Les encanta explorar lo desconocido y desafiar las normas establecidas, lo que les otorga un aire de misterio y atracción. Además, los acuarios son sociables y disfrutan de la compañía de otros, aunque a veces pueden parecer distantes o reservados. Tienen un fuerte sentido de la justicia y son defensores de causas sociales, lo que refleja su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su naturaleza humanitaria los convierte en amigos leales y comprensivos. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso. Habla claro sobre lo que sientes y pregunta sin rodeos. Si no ves reciprocidad, prioriza tu paz y pon límites. Confía en tu intuición acuariana y enfoca tu energía en quienes la valoran.