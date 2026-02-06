La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 6 de febrero de 2026 en España es de 83.353,78 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 12,64%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -17.2%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -29.56%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y potencial como activo digital, Bitcoin ha enfrentado desafíos importantes que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 152.77%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.90%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.