En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 102.334,83 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,54% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -0.94%, lo que refleja una ligera volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento del 6.32%, lo que indica una tendencia positiva en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de datos sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha mantenido un desempeño favorable en el contexto de su valor anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 7.36%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.96%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.