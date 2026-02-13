La cotización del Bitcoin este viernes, 13 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 82.030,34 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,3% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se ha mantenido sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -1.2%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, la situación es más preocupante, ya que la variación anual muestra una caída del -31.39%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y adopción, Bitcoin ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 38.19%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.75%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.