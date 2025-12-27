En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este sábado, 27 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 103.001,98 euros, cifra que refleja una variación del 0,11% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -0.58%, lo que refleja una ligera volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 7.01%, lo que indica una tendencia positiva en su valor a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin sigue siendo una opción atractiva para los inversores que buscan rentabilidad en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 6.68%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.