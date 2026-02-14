Este sábado, 14 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 82.932,41 euros, cifra que refleja una variación del 1,48% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una notable volatilidad en el último año, con una disminución del -30.64%, lo que refleja un entorno desafiante para los inversores. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido apenas del 0.01%, indicando una estabilidad temporal en medio de la tendencia a la baja. Esta combinación de una caída significativa a largo plazo y una leve estabilidad reciente sugiere que los inversores deben ser cautelosos al evaluar la rentabilidad de esta criptomoneda. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 34.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.70%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.