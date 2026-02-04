La cotización del Bitcoin este miércoles, 4 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 86.117,27 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,5% en comparación con el día de ayer. En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está recuperando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -14.45%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -29.53%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y potencial como activo digital, Bitcoin ha enfrentado desafíos en su rentabilidad, lo que podría afectar la confianza de los inversores y su adopción en el mercado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 42.97%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 34.82%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 86.117,3 euros.