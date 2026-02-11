La cotización del Bitcoin este miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 78.988,5 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,55% en comparación con el día pasado. En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -4.95%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -33.75%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad y estabilidad. Esta evolución sugiere un entorno volátil y una necesidad de análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 81.10%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.72%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.