La cotización del Bitcoin este martes, 17 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 79.694,18 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,46% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.33%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -36.75%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos y una tendencia a la baja en su cotización a largo plazo. Esta combinación de datos refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la incertidumbre que lo rodea. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 30.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.35%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.