Este martes, 16 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 103.235,23 euros, cifra que refleja una variación del 1,78% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -4.63%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un aumento del 24% en su valor, lo que indica una rentabilidad positiva a largo plazo. Esta dualidad en el rendimiento sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin sigue siendo una inversión atractiva para muchos en el contexto del mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 26.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.49%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.