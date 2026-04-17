La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este viernes, 17 de abril de 2026 en España es de 1,77 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,94%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 14.1% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en su valor. Sin embargo, al analizar su desempeño a largo plazo, se observa una variación negativa del -54% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad general. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 26.09%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.95%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.