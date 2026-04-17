El escenario político en España suma un nuevo capítulo con el avance de acuerdos entre PP y Vox. Tras el pacto alcanzado en Extremadura, el líder de Vox, Santiago Abascal, se mostró optimista sobre futuras negociaciones. Al mismo tiempo, el Gobierno endurece su postura frente a estos acuerdos. El Ejecutivo ya anticipó que podría recurrir ante el Tribunal Constitucional aquellas medidas que considere contrarias a derecho. La tensión política crece en torno a estos pactos, que no solo afectan la gobernabilidad regional, sino que también abren un debate nacional sobre derechos, vivienda y políticas públicas. El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que ve posible consolidar acuerdos con el PP en distintas regiones. En ese sentido, afirmó que ambas fuerzas políticas han mostrado flexibilidad. “El Partido Popular ha cedido y nosotros hemos cedido”, sostuvo, al referirse a las negociaciones que permitieron avanzar en Extremadura. Además, expresó su confianza en que esta dinámica se replique en otros territorios: cree “honradamente” que se alcanzarán “acuerdos razonables” en todas las regiones. En el caso concreto de Extremadura, explicó que el resultado fue “satisfactorio”, aunque reconoció que Vox tuvo que “ceder más” debido a su menor peso parlamentario. La reacción del Gobierno no tardó en llegar tras conocerse el pacto PP Vox en Extremadura. El presidente Pedro Sánchez fue claro sobre los límites legales. El mandatario garantizó que el Ejecutivo actuará “con toda la fuerza del Estado de derecho” si se detectan medidas contrarias a los derechos de los ciudadanos. En la misma línea, el ministro Félix Bolaños adelantó que se recurrirá todo lo que sea “discriminatorio y contrario a derecho”. Desde el Gobierno consideran que el pacto implica que el PP “compra por completo todos los marcos ideológicos de la ultraderecha”, lo que eleva aún más la confrontación política. El acuerdo también generó reacciones dentro del propio Partido Popular. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, expresó dudas sobre su legalidad. “Yo creo en la ley y en el orden y por tanto pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos”, afirmó. Además, advirtió que “muchos de esos requisitos no lo son, no son legales”, en referencia a medidas como la prioridad nacional en el acceso a vivienda. Sin embargo, otras voces del PP valoraron positivamente el pacto. Dirigentes como Cuca Gamarra lo calificaron como una “muy buena noticia” para la gobernabilidad. El acuerdo en Extremadura aparece como un modelo para futuras alianzas entre ambas fuerzas políticas. Desde Vox consideran que este esquema se repetirá. El dirigente Ignacio Garriga adelantó que en próximas negociaciones “sonará la misma música”, en referencia a Aragón y Castilla y León. Por su parte, Abascal también hizo referencia a estas regiones, donde anticipó nuevas conversaciones con el PP para consolidar gobiernos. Así, el pacto PP Vox se proyecta como un eje central en la política española actual, con impacto directo en la gobernabilidad y en el debate sobre derechos y políticas públicas.