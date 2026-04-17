Este viernes, 17 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 67,06 euros, cifra que refleja una variación del 0,75% en comparación con el día de ayer. En los últimos 5 días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 7.35% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -53.63%, lo que refleja un desafío significativo en su rentabilidad y estabilidad en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 13.21%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.