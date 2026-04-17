La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 17 de abril de 2026 en España es de 92.325,92 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,03%. En los últimos cinco días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un aumento del 11.73%, lo que sugiere un repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -32.24%, indicando que, a pesar de las recientes ganancias, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 31.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.64%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.