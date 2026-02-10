La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 10 de febrero de 2026 en España es de 82.913,37 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,01%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un aumento del 12.04%, lo que sugiere un repunte en el interés y la demanda por esta criptomoneda. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -31.34%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 121.77%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.51%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.