Este lunes, 9 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 83.279,88 euros, cifra que refleja una variación del 0,31% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se ha mantenido sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -3.48%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, la variación acumulada es aún más significativa, con una disminución del -30.72%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y adopción creciente, Bitcoin ha enfrentado desafíos importantes que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 123.08%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 37.55%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.