Este lunes, 16 de febrero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 80.211,12 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 0.71%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -36.25%, reflejando la volatilidad y los desafíos que enfrenta esta criptomoneda en el mercado. Esta combinación de resultados indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin sigue siendo una inversión arriesgada a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 33.78%, es menor que la volatilidad anual del 37.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.