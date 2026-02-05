Este jueves, 5 de febrero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 78.794,57 euros. El valor de apertura refleja una variación del -429,0948 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -21.73%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -33.6%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y potencial como activo digital, Bitcoin ha enfrentado desafíos importantes que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 52.57%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 35.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78.794,6 euros.