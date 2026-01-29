En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 29 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 101.895,37 euros. El valor de apertura refleja una variación del 110,23343 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos en su valor.

La evolución de la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -19.48%, lo que refleja un entorno desafiante para los inversores. En la última semana, el cambio ha sido del -3.15%, indicando que, a corto plazo, la presión sobre su valor continúa. Esta situación resalta la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 38.44%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 34.17%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 101.895,4 euros.