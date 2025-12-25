En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 103.804,26 euros. El valor de apertura refleja una variación del -72,78073 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve cambio del 0.48%, lo que indica una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un crecimiento más significativo del 7.28%, lo que refleja una tendencia positiva en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de estabilidad reciente y crecimiento anual sugiere que Bitcoin sigue siendo una opción atractiva para los inversores en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 6.48%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.98%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.