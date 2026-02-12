Este jueves, 12 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 78.286,1 euros, cifra que refleja una variación del -1,71% en comparación con el día de ayer. En los últimos cinco días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja tanto en el corto como en el largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -5.8%, lo que refleja una volatilidad constante en el mercado. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación negativa del -32.52%, lo que indica que la rentabilidad de esta criptomoneda ha sido desfavorable para los inversores en el último periodo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 16.14%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 37.65%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.