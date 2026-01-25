En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 25 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 103.874,58 euros. El valor de apertura refleja una variación del 75,19289 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.06%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -12.69%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 31.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 33.96%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 102.782,7 euros.