La cotización del Bitcoin este domingo, 15 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 81.825,27 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,13% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se ha mantenido sin cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -32.13%, lo que refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas. En la última semana, su cambio ha sido del -0.09%, indicando una estabilidad relativa en el corto plazo, aunque aún por debajo de los niveles alcanzados en períodos anteriores. Esta situación plantea interrogantes sobre la rentabilidad de invertir en Bitcoin, ya que los inversores deben considerar tanto el potencial de recuperación como los riesgos asociados. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 32.85%, lo que es menor que la volatilidad anual del 37.50%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.