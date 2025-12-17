Ya no es obligatorio llevar la etiqueta de la ITV pegada al vidrio: hay una lista de los coches que pueden quitarla. Fuente: Shutterstock.

Desde octubre de 2024, los propietarios de ciertos vehículos históricos en España pueden dejar de colocar la etiqueta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el parabrisas. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado esta medida para simplificar el proceso de verificación, especialmente para aquellos vehículos considerados de colección o que cumplen con criterios específicos de antigüedad.

Esta normativa, además de reducir el uso de pegatinas, busca avanzar hacia un sistema de verificación electrónica que facilite el control sin afectar la seguridad vial.

Ya no es obligatorio llevar la etiqueta de la ITV pegada al vidrio: esta es la lista de los coches que pueden quitarla. (Imagen: archivo)

¿Qué vehículos están exentos de la etiqueta de la ITV?

La normativa aplica principalmente a los coches y motocicletas matriculados antes de 1964, un grupo que, según la DGT, ya no necesitará llevar la pegatina. Esta decisión se ha tomado en base a que estos vehículos, por sus años de antigüedad, cumplen los requisitos para ser considerados patrimonio histórico.

Estos automóviles suelen circular poco y solo en eventos específicos, minimizando su impacto en la seguridad vial y el medio ambiente. En cuanto a los requisitos de revisión, estos vehículos tendrán una periodicidad de inspección más amplia: entre 30 y 45 años de antigüedad deberán pasar la ITV cada dos a tres años, mientras que los de más de 45 años lo harán cada cuatro.

Una medida que reduce costes y facilita la digitalización

La eliminación de la pegatina física es solo un paso en la estrategia de la DGT para digitalizar procesos. La idea es que, en lugar de comprobar físicamente la etiqueta, se introduzca un sistema de verificación electrónica que permita a las autoridades validar el cumplimiento de la ITV sin necesidad de una pegatina en el vehículo. Con esta medida se reducirán los costes de fabricación y gestión de pegatinas, a la vez que se facilita el control para las autoridades mediante sistemas digitales.

Ya no es obligatorio llevar la etiqueta de la ITV pegada al vidrio: esta es la lista de los coches que pueden quitarla. (Imagen: archivo)

Ventajas para los conductores y avances para la movilidad sostenible

Para los conductores de estos vehículos históricos, esta exención representa una simplificación en el proceso de mantenimiento y revisión de sus vehículos. Además, la digitalización de la ITV es parte de un avance hacia una movilidad más sostenible y menos burocrática en España, algo que se espera pueda aplicarse a un mayor número de vehículos en el futuro.

La nueva normativa es un reflejo de los cambios en la administración pública y en la adaptación tecnológica, donde sistemas electrónicos comienzan a sustituir procesos físicos tradicionales, mejorando la eficiencia y adaptándose a las necesidades de hoy.