Un nuevo frente atlántico irrumpirá este sábado en gran parte del territorio español y dejará un escenario de marcada inestabilidad meteorológica.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa cielos muy nubosos, precipitaciones generalizadas y nevadas en áreas montañosas, con especial incidencia en el noroeste, el Mediterráneo y Baleares.

La situación traerá consigo un descenso térmico en amplias zonas, heladas en regiones de montaña y rachas de viento que ganarán intensidad en los litorales.

Fuente: pexels Fuente: pexels

El episodio obligará a extremar las precauciones en la circulación y en las actividades al aire libre, sobre todo en áreas afectadas por la nieve y la lluvia persistente.

Durante la jornada, el frente avanzará de oeste a este y modificará las condiciones en casi todas las comunidades autónomas, con diferencias marcadas según la región y la altitud.

¿Dónde se esperan las nevadas más intensas y los fenómenos adversos?

Las nevadas se concentrarán en los sistemas montañosos del norte y del interior peninsular. La cota de nieve se situará en torno a los 1200 metros, aunque descenderá hasta los 900 metros en el noroeste, donde se prevén acumulados significativos.

Galicia, Asturias y Castilla y León figuran entre las zonas más afectadas por este episodio invernal.

En el Pirineo, las precipitaciones dejarán nieve a partir de los 1300 y 1400 metros, con heladas débiles en cotas altas.

Cataluña afrontará una jornada especialmente adversa, con lluvias generalizadas que podrían adquirir intensidad en la mitad oriental y nieve en zonas elevadas del Pirineo.

Baleares y el área de Alborán también registrarán un tiempo severo, con chubascos localmente fuertes e incluso tormentas. En estas regiones, el viento alcanzará intervalos intensos y reforzará la sensación de inestabilidad durante gran parte del día.

¿Qué impacto tendrá el temporal en las temperaturas y la actividad cotidiana?

Las temperaturas máximas subirán de forma puntual en el Cantábrico y en el alto y medio Ebro, aunque descenderán en el nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares.

Las mínimas mostrarán un comportamiento dispar, con ascensos en el tercio oriental y bajadas en amplias zonas del interior peninsular.

Las heladas afectarán a los principales sistemas montañosos y a áreas próximas de ambas mesetas, mientras que la presencia de brumas y bancos de niebla reducirá la visibilidad en zonas de montaña y depresiones del nordeste.

Estas condiciones complicarán la circulación por carretera y aumentarán el riesgo en trayectos de media y larga distancia.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan limitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El temporal marcará un inicio de fin de semana invernal que exigirá prudencia y atención en gran parte del país.