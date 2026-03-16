Durante décadas, el misterio rodeó a la figura de Banksy, el artista urbano que supo expresar injusticias cotidianas, situaciones de desigualdad social o crímenes de guerra a través de su arte. Su identidad siempre se mantuvo en secreto y sus obras, como “Lanzador de flores”, sorprendieron a los ciudadanos de distintas partes de Europa al aparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, su secreto mejor guardado parece haber llegado a su fin. Una investigación de la agencia internacional Reuters identificó al grafitero como Robin Gunningham, nacido en Bristol en 1973 y conocido más tarde bajo el nombre de David Jones. El trabajo periodístico combinó testimonios obtenidos sobre el terreno, análisis de grabaciones y el seguimiento detallado de los desplazamientos del artista. El informe sostuvo que los elementos recopilados permiten trazar una conexión directa entre Gunningham y las intervenciones atribuidas al enigmático creador. Sin embargo, la investigación internacional fue precedida por el descubrimiento particular de Francisco Marco, un detective español que en abril de 2025 reveló la posible identidad de Banksy, la misma a la que llegó Reuters, para el diario El Mundo. Marco cuenta que un día, entre bromas, sus hijos le retaron, si tan bueno era en su trabajo, a resolver uno de los mayores enigmas: desenmascarar a Banksy. Así que se puso a ello, comenzando por contactar con una de sus personas de confianza en Reino Unido y enviando a un compañero desde Barcelona. Robin Gunningham. Así, sostuvo el detective, se llama Banksy. Nació el 28 de julio de 1974, luego tiene 51 años. Se casó en las Vegas en 2006 con su hoy todavía mujer, la exactivista Joy Charlotte Millward. Tienen una hija de cinco años. Aunque millonarios, llevan vida de clase media. Más tarde se hará llamar Robert Banks. Paulatinamente, desaparece del mundillo del grafiti. Su auge se acompasa con la invisibilidad, empieza a jugar al despiste. Más allá de su obra, se puede interpretar que Banksy quería trascender por su no identidad, aunque la explicación más plausible, según Marco, es que “lo que hace es ilegal” y necesita hacerlo a espaldas de la policía. “Ahora simplemente no quiere que le molesten”. “Cuando se hace rico se cambia de nombre”. Es David Jones, nombre real por cierto de David Bowie. Con esa identidad, Gunningham maneja varias empresas especializadas en la “autenticación, comercialización y protección de sus derechos”, con Pest Control Office Ltd como marca principal. Otra que es clave es Picturesonwalls Ltd, para la venta de serigrafías y ediciones limitadas. Los ingresos son ingentes. “Un tío que es rico, tiene dinero o lo utiliza. Entonces, ves cómo se movía societariamente ese dinero”, explica Marco. “En lo único que yo puedo llegar a ser especialista es en el movimiento económico. Así que apliqué esos conocimientos para encontrar a esta persona y al final pude demostrar que era Banksy y ganarle la apuesta a mis hijos, que era lo más importante”, concluye Marco. El nombre del supuesto creador ya había surgido años atrás. El medio británico Daily Mail publicó en 2008 una investigación propia que lo situó “lo más cerca posible de revelar” la identidad del artista. En aquel momento, el medio optó por la cautela ante la falta de confirmación definitiva. Tras esa publicación circularon fotografías de Gunningham en distintos entornos vinculados al arte urbano. El representante de Banksy negó la versión y afirmó que se trataba de “especulaciones sin fundamento”, lo que reforzó el aura de misterio que rodeaba al autor. De acuerdo con el nuevo informe, el artista adoptó posteriormente el nombre de David Jones. No existe claridad sobre si continúa utilizándolo en la actualidad. La revelación de Reuters generó repercusiones inmediatas y numerosos medios internacionales retomaron la historia. El nuevo capítulo en torno a la identidad del creador urbano reabre el debate sobre el anonimato en el arte contemporáneo. Mientras algunos especialistas consideran que la revelación marca el final de una era, otros sostienen que el mito de Banksy sobrevivirá más allá de cualquier confirmación documental.