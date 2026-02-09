El comienzo de la semana llega condicionado por un frente atlántico que deja un escenario de inestabilidad en buena parte del país. Las precipitaciones más intensas se concentran en el oeste de Galicia, la zona del Estrecho y los alrededores de las sierras Béticas, con episodios de lluvia persistente y rachas de viento muy fuertes. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, este lunes predomina una circulación atlántica que favorece cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, aunque con menor incidencia en el tercio oriental peninsular y en Baleares. El viento y la evolución de las temperaturas completan un panorama meteorológico marcado por contrastes regionales. Las condiciones adversas afectan especialmente a zonas expuestas al flujo del oeste y suroeste, donde se esperan acumulados significativos de lluvia y rachas intensas en áreas de montaña y litorales. En paralelo, la cota de nieve experimenta un ascenso notable a lo largo de la jornada. Las precipitaciones más persistentes se registran en el oeste de Galicia, donde los acumulados aumentan con el avance del día, especialmente durante la tarde. El área del Estrecho y la provincia de Cádiz también figuran entre los puntos más afectados. Allí, la combinación de humedad atlántica y relieve favorece episodios de lluvia continuada, en algunos momentos acompañados por tormentas aisladas que refuerzan la inestabilidad. Un escenario similar se repite en los entornos de las sierras Béticas, donde las precipitaciones se presentan de forma persistente. Aunque la tendencia apunta a una mejora progresiva hacia el final del día, las primeras horas mantienen un alto grado de inestabilidad. El viento se convierte en otro de los protagonistas de la jornada. Se esperan rachas muy fuertes en zonas altas del norte y del este peninsular, así como en el litoral del noroeste, el Estrecho y áreas del mar de Alborán. Estas condiciones refuerzan la sensación de temporal en puntos concretos del territorio. En cuanto a la nieve, las precipitaciones afectan a áreas de montaña del norte y del centro. Sin embargo, la cota se eleva de manera progresiva a lo largo del día, situándose entre los 1800 y 2500 metros en la mitad oeste y entre .000 y 1700 metros en el nordeste, lo que limita la acumulación en cotas medias. Las temperaturas acompañan este patrón cambiante. Mientras las máximas descienden en el interior del nordeste, aumentan en el resto del país, con subidas destacadas en el sur. Las mínimas bajan en Baleares y el nordeste, aunque suben en el suroeste, donde el ascenso puede resultar notable.