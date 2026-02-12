La Aemet registra este jueves rachas de viento muy intensas en numerosos puntos del país. Las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología en España confirman valores extremos en Baleares y el Cantábrico. La borrasca Nils mantiene en alerta a gran parte de la península. Según datos oficiales, “las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) están hoy registrando rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora en numerosos lugares del país”. Los registros más elevados se localizan en zonas de montaña y litoral. Los últimos datos revelan que “se han registrado velocidades de hasta 162 kilómetros en la Sierra de Alfabia, en la isla de Mallorca”. La Aemet también ha confirmado incidencias por temporal marítimo y fuertes precipitaciones. Las rachas más fuertes, según datos de la Aemet, se han localizado hoy además en “Matxitxako (Vizcaya) -147 kilómetros/hora-, en Valdezcaray (La Rioja) -136-; en Cap de Vaqueira (Lleida) -136-; y en Estaca de Bares (A Coruña) -131-”. También se han superado los 100 km/h en Baleares, Huesca o Asturias. Durante la jornada anterior, la Aemet registró valores todavía más altos. Los datos reflejan que “se registraron rachas huracanadas de viento en Estaca de Bares (A Coruña), donde se alcanzaron los 185 kilómetros por hora; y por encima de los 140 kilómetros en Valdezcaray (La Rioja), Panticosa (Huesca) y en Cabo Busto (Asturias)”. La Aemet prevé que continúen las rachas muy fuertes. En Baleares se esperan “rachas de 70 a 90 km/h en general y de 130 km/h en cumbres y cabos”. En Cataluña podrán alcanzar los 100 km/h en amplias zonas del litoral y prelitoral. El País Vasco está hoy en “alerta roja (peligro extraordinario) por olas de hasta 10 metros”. Además, permanece en amarillo por fuertes vientos. Otras catorce comunidades presentan avisos naranjas o amarillos. El litoral vasco está en alerta roja por “olas de 8 a 10 metros y vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora”. El temporal marítimo afecta también a Galicia y Cantabria, con olas de hasta 8 metros. Están en alerta naranja Andalucía, Asturias, Galicia, Cantabria, Baleares y Cataluña por lluvias, viento y oleaje. En nivel amarillo figuran Aragón, ambas Castillas, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana por viento y deshielos. En Grazalema (Cádiz), en alerta naranja, “se prevén acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas; localmente podrán alcanzarse 140 litros por metro cuadrado en 24 horas”. Las lluvias pueden ser persistentes en Galicia, Pirineos y zona del Estrecho. La borrasca Nils afecta al Estrecho de Gibraltar. “Las travesías marítimas entre el puerto gaditano de Tarifa y el de Tánger sufrirán cancelaciones tanto este jueves como mañana como consecuencia del impacto de la borrasca Nils”. Fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras señalan que la primera salida sí se produjo, pero “el resto de conexiones previstas en el día se mantienen canceladas”. El puerto de Algeciras mantiene activas sus conexiones con Ceuta y Tánger. La Aemet prevé precipitaciones hasta las 18.00 horas en la zona del Estrecho. La situación empeorará el viernes con “tormentas y una intensificación del viento de poniente con rachas de hasta 40 kilómetros por hora”. Se activará aviso amarillo por viento y fenómenos costeros. La Aemet prevé “una situación de transición entre el paso de frentes asociados a la borrasca Nils sobre la península y Baleares”. Se esperan precipitaciones persistentes en Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía. Nevará en montañas del norte, con una cota en torno a 1.300/1.600 metros. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de la mitad norte. “Soplará viento intenso de componente oeste, que será fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares”. La Aemet advierte de rachas muy fuertes en la mitad oriental peninsular y Baleares, con posibilidad de ser “localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo”.