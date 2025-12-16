Una fuerte tormenta avanza este martes por España y mantiene activas varias zonas de alerta, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El episodio, asociado al paso de una borrasca, afecta distintas zonas del país, con riesgo de granizo, ráfagas de viento y fenómenos costeros adversos.

La AEMET advirtió que la fuerte tormenta dejará precipitaciones persistentes en áreas del Mediterráneo y del norte peninsular. En algunos puntos, los acumulados superarán los 30 litros por metro cuadrado en una hora. Las autoridades piden extremar la precaución ante la alerta vigente.

El temporal se intensifica por momentos y genera incidencias puntuales. En Andalucía, los servicios de emergencia intervinieron por anegaciones y caída de árboles tras el paso de la fuerte tormenta, vinculada a lluvias copiosas y actividad eléctrica.

Dónde lloverá con más fuerza en el país

La fuerte tormenta descargará con especial intensidad en el litoral mediterráneo. Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran los mayores acumulados. En Tarragona y Castellón se esperan picos de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora, con precipitaciones persistentes.

En estas provincias del país, la alerta meteorológica se mantiene por el riesgo de lluvias intensas continuadas. Los acumulados pueden alcanzar entre 60 y 80 litros en doce horas. La AEMET no descarta granizo en tramos concretos.

El norte peninsular también recibirá precipitaciones relevantes. Galicia y Asturias registrarán lluvias con acumulados de hasta 15 litros en una hora. En A Coruña y Lugo, la fuerte tormenta puede dejar episodios localmente intensos.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La AEMET mantiene activa la alerta amarilla por lluvias intensas en Asturias, Cataluña, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. Se trata de un aviso por precipitaciones fuertes y tormentas asociadas.

En Galicia, además, rige alerta por temporal marítimo. En A Coruña y Pontevedra se prevén olas de hasta cinco metros. La fuerte tormenta incrementa el riesgo en zonas costeras.

Castilla y León suma un aviso por nieve en cotas altas del sistema Central de Ávila. A partir de los 1400 metros, los acumulados superarán los cinco centímetros en 24 horas, según la AEMET.

Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

En Cataluña y la Comunidad Valenciana, la tormenta mantendrá lluvias durante la jornada. El litoral y prelitoral concentran el mayor riesgo, con posibles tormentas eléctricas y granizo.

En Murcia, las precipitaciones afectan a Campo de Cartagena y Mazarrón. La alerta meteorológica estará vigente durante la mañana. En el norte, Asturias y Galicia seguirán bajo influencia de la borrasca.

En Andalucía, Sevilla activó alerta amarilla en la Campiña y la Sierra Norte. Las precipitaciones dejaron anegaciones urbanas y caída de árboles. Canarias, por su parte, activará avisos por fenómenos costeros en Lanzarote y Fuerteventura.