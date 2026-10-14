La mujer explicó que comparte varias de sus propiedades con familiares, tiene cuatro préstamos pendientes y continúa trabajando porque su pensión de viudedad no le resulta suficiente.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de debate en España. Mientras los inquilinos denuncian las dificultades para encontrar alquileres asequibles, algunos propietarios cuestionan las restricciones y las nuevas medidas que afectan al mercado inmobiliario.

En este contexto, María, una mujer que asegura ser propietaria de 10 viviendas, ha defendido públicamente su patrimonio y ha rechazado la idea de que quienes acumulan varios inmuebles disfruten necesariamente de una vida privilegiada.

Durante su intervención en el programa En boca de todos, de Cuatro, presentado por Nacho Abad, explicó que ha dedicado gran parte de su vida al trabajo y al ahorro, renunciando a viajes, restaurantes y otros gastos personales.

María asegura que tiene 10 pisos alquilados gracias a su trabajo: "No he hecho más que trabajar y trabajar. No salgo, no viajo". 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad ➡ https://t.co/OiGsSTHtqS https://t.co/l2sPZ3feRq — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 30, 2026

María, propietaria de 10 viviendas, explica cómo consiguió su patrimonio

La intervención de María comenzó cuando Abad le preguntó si se consideraba una persona especuladora por tener varias propiedades. La mujer rechazó esa caracterización y defendió su trayectoria: “tengo 10 propiedades, soy una desgraciada trabajadora, que lo único que he hecho en toda mi vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar”.

La propietaria aseguró que su situación económica no responde a una vida de lujos. Según explicó, es viuda y continúa trabajando porque su pensión no le resulta suficiente.

“No he salido, no he ido a Madrid nada más que una vez, no conozco nada, no he ido a restaurantes, si voy al supermercado y hay descuentos los cojo...”, sostuvo al describir sus hábitos de consumo y ahorro.

María explicó que las diez propiedades no se encuentran exclusivamente a su disposición, sino que varias están repartidas entre sus hijos y otros familiares.

“Tengo tres que he repartido a mis hijos y las otras siete las tengo repartidas con familiares. De herencias, con mi hermana, etc. Y tengo préstamos, tengo cuatro préstamos que pagar de las viviendas”, detalló.

Sus declaraciones introducen una distinción importante: tener participación en diez inmuebles no implica necesariamente ser titular exclusiva de diez viviendas ni obtener ingresos por el alquiler de todas ellas.

La entrevista también estuvo marcada por las críticas hacia las personas que protestaban por el acceso a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. La propietaria cuestionó la situación laboral de algunos manifestantes y sostuvo que muchos pequeños inversores inmobiliarios han conseguido sus propiedades gracias al ahorro familiar, las herencias y las decisiones económicas que tomaron durante años.

“La gente que tiene 10, 11, 12 casas es porque o las han heredado o des sus ahorros lo han invertido, en vez de irse de vacaciones, a viajar, a comer, a disfrutar de la vida, ellos han estado como las hormigas, como mis padres, trabajando y ahorrando e invirtiendo”, aseguró.

Sus palabras reflejan una posición dentro del debate sobre la vivienda, aunque no permiten establecer cómo se financian o adquieren sus inmuebles todos los propietarios con varias viviendas en España.

La propietaria de 10 viviendas criticó las protestas por el acceso a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid y defendió a quienes han invertido sus ahorros en inmuebles. Fuente: EFE Ángel Medina G.

¿Qué cambia para los propietarios con la nueva normativa de vivienda?

Las declaraciones de María se produjeron en un momento de tensión por la regulación del alquiler. El Gobierno había aprobado dos reales decretos leyes a finales de septiembre para introducir nuevas medidas de protección de los inquilinos y modificar determinadas condiciones de los contratos.

Sin embargo, el Congreso derogó ambas normas el 2 de octubre de 2026. Posteriormente, el Gobierno aprobó otros dos decretos, publicados en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre, que recuperan parte de las medidas sobre vivienda y estabilidad de los alquileres.

El Real Decreto-ley 29/2026 entró en vigor el 8 de octubre e introduce cambios en la regulación de la vivienda. Por su parte, el Real Decreto-ley 28/2026, que modifica el régimen de prórrogas de los contratos de alquiler habitual, tiene prevista su entrada en vigor el 15 de noviembre de 2026. Ambas normas están sujetas al procedimiento parlamentario de convalidación.

El debate también afecta a la consideración de los grandes tenedores de vivienda. No obstante, el testimonio de María no permite determinar por sí solo si reúne esa condición legal, ya que no se conoce con precisión la titularidad de cada inmueble ni las circunstancias que resultarían aplicables.