Un grupo de investigadores israelíes ha desenterrado un fragmento de cerámica que data de aproximadamente 2800 años atrás, correspondiente al período del Primer Templo, específicamente a finales de los siglos VIII-VII a.C.

El descubrimiento, anunciado a principios de año por la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI), ha captado la atención del público debido a la presencia del nombre hebreo “Menahem” en el asa de una jarra de cerámica.

El fragmento fue encontrado en el barrio de Amud en Jerusalén, durante una excavación arqueológica realizada antes de la construcción de una escuela para niñas.

Ron Beeri, director de excavación, resaltó la importancia de este increíble hallazgo al afirmar que es la primera vez que se encuentra un asa de jarra con el nombre “Menahem” en Jerusalén.

En 2 Reyes 15:17-20, la Biblia menciona a un “Menahem, hijo de Gadi” como rey de Israel durante un periodo de diez años. Este monarca es clasificado entre los “reyes malos” de Israel, dado que su reinado estuvo caracterizado por la maldad ante los ojos de Jehová.

Como se indica en el pasaje bíblico, Menahem “no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ”Con el objetivo de consolidar su poder y expandir su dominio, Menahem se acercó al rey de Asiria, Pul, ofreciéndole mil talentos de plata recaudados a través de contribuciones de la población".

Este episodio, documentado en las Escrituras, pone de relieve las complejidades políticas y las tensiones que caracterizaban esa época.

No obstante, este hallazgo suscita la interrogante sobre si el “Menahem” mencionado en el asa de la jarra es el mismo individuo que aparece en la Biblia.

Aunque su identificación no pueda ser confirmada con certeza, es innegable que este Menahem vivió durante la era del Templo de Salomón y fue testigo de los acontecimientos narrados en las Escrituras. El Templo, erigido por el rey Salomón, fue destruido por los babilonios, marcando un hito crucial en la historia de Israel.

Un grupo de investigadores israelíes ha descubierto fragmentos de tejidos en el valle de Timna, al sur de Israel. Estos objetos, datados aproximadamente en el 1000 A.C. y vinculados a la época del rey David, están teñidos con púrpura real, conocido como “argaman”.

Así lo confirmó la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI) mediante un comunicado en el que se aseguró que el hallazgo en Timna se produjo en un antiguo centro de producción de cobre: “Esta es la primera vez que se descubren tejidos teñidos de púrpura de la Edad de Hierro en Israel y en el Levante mediterráneo”.

Gracias a este descubrimiento, se nos ofrece una nueva perspectiva sobre la antigua clase de élite. Las pequeñas piezas de tela de colores vibrantes proporcionan una visión renovada sobre el antiguo reino edomita y los reinos israelitas de hace más de 3000 años.

El tinte, que se obtiene de especies de moluscos presentes en el Mediterráneo, a más de 300 km de Timna, es mencionado frecuentemente en la Biblia y aparece en diversos contextos judíos y cristianos.